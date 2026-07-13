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Cảnh tháo cháy hỗn loạn trong vụ cháy ở Bangkok

Đám cháy tại quán bar Thái Lan được cho là một trong những vụ hỏa hoạn gây thương vong nặng nề nhất tại Bangkok.
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