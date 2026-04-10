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“Cánh tay phải” HLV Kim Sang Sik rời tuyển Việt Nam, sang Thái Lan làm việc

Trợ lý của HLV Kim Sang Sik, Lee Jung Soo đã quyết định rời đội tuyển Việt Nam để chuyển sang dẫn dắt CLB Thái Lan.
Đọc thêm : “Cánh tay phải” HLV Kim Sang Sik rời tuyển Việt Nam, sang Thái Lan làm việc