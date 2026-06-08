Video
video cùng chuyên mục

Cảnh tan hoang sau trận động đất tại Philippines

Nhà cửa đổ nát và người dân được khuyến cáo sơ tán ngay lập tức khi động đất xảy ra ở Philippines.
Đọc thêm : Cảnh tan hoang sau động đất rung chuyển Philippines