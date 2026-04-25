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Cảnh tan hoang bên trong trung tâm văn hóa, thể thao hơn 21 tỷ đồng

Trung tâm văn hóa thể thao ở thành phố Huế có tổng kinh phí xây dựng hơn 21 tỷ đồng chưa từng đi vào hoạt động, nhiều hạng mục bị đập phá tan hoang.
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