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Cảnh sát Thái Lan tìm thấy chất độc trong các tách trà của nhóm người Việt

Cảnh sát Thái Lan cho biết chất độc xyanua có thể là nguyên nhân khiến 6 người nước ngoài, trong đó có người Việt, tử vong tại khách sạn ở Bangkok.
Đọc thêm : Cảnh sát Thái Lan tìm thấy chất độc trong các tách trà của nhóm người Việt