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Cảnh sát Thái Lan cải trang thành bụi cây bò để bắt tội phạm

Một cảnh sát tại Thái Lan khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười, vừa ngưỡng mộ khi cải trang thành bụi cây, bắt thành công tội phạm xâm hại tình dụng bé gái.
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