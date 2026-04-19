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Cảnh sát phun nước khống chế hỏa hoạn ở Đà Lạt

Phát hiện ngọn lửa bùng lên trong căn nhà ở Đà Lạt, người dân phun nước dập lửa nhưng bất thành.
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