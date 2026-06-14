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Cảnh sát Peru mặc trang phục linh vật World Cup trong cuộc đột kích ma túy

Nhờ bộ đồ ngụy trang, cảnh sát đã dễ dàng tiếp cận mục tiêu vì nghi phạm là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.
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