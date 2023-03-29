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Cảnh sát giao thông xử phạt người phụ nữ đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn

Công an huyện Yên Châu (Sơn La) vừa lập biên bản xử phạt một người phụ nữ điều khiển xe đạp trong hơi thở có nồng độ cồn.
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