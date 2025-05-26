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Cảnh sát đồng loạt khám xét nhà đại ca giang hồ xứ Thanh

Nhiều cảnh sát được huy động, đồng loạt khám xét 3 căn nhà ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Đọc thêm : Cảnh sát đồng loạt khám xét nhà đại ca giang hồ xứ Thanh