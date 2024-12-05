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Cảnh sát điều tra Tổng thống Hàn Quốc với cáo buộc "phản quốc"

Cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về cáo buộc Tổng thống Yoon Suk-yeol phạm tội phản quốc khi ban bố thiết quân luật hôm 3/12.
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