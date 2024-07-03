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Cảnh sát cứu cụ bà 92 tuổi thoát đám cháy ở Hà Nội

Rạng sáng nay, tại ngôi nhà cao 4 tầng ở quận Cầu Giấy xảy ra cháy. Cảnh sát giải cứu được một cụ bà 92 tuổi mắc kẹt bên trong.
Đọc thêm : Cảnh sát cứu cụ bà 92 tuổi thoát đám cháy ở Hà Nội