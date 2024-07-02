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Cảnh sát chặn kịp thời nữ tài xế lao thẳng vào đoàn xe ưu tiên

Khi đoàn ưu tiên đi qua ngã tư, người phụ nữ đi xe đạp điện vẫn lao thẳng vào, bất chấp hiệu lệnh của CSGT. May mắn, cảnh sát đã ngăn chặn kịp thời.
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