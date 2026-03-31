Video
video cùng chuyên mục

Cảnh sát bắt giữ "ông trùm" ma túy tại khu vực rừng sâu

Bị vây bắt, Thành bỏ trốn vào khu vực rừng sâu, tìm đường lẩn trốn sang Lào. Sau 6 ngày mật phục, cảnh sát đã áp sát, bắt giữ "ông trùm" buôn bán ma túy này.
Đọc thêm : Ông trùm buôn ma túy bơi qua sông, ẩn náu trong rừng sâu suốt 6 ngày