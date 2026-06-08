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Cảnh rung lắc bên trong tòa nhà ở Philippines khi động đất xảy ra

Nhiều người chứng kiến căn phòng rung lắc khi động đất xảy ra tại Philippines.
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