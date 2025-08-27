Video
video cùng chuyên mục

Cảnh người dân chen lấn, xô đẩy hàng rào để vào ga Cát Linh

Từ 22h tại ga Cát Linh lượng người đổ về bắt đầu rất đông nên xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài. Một số người thiếu kiên nhẫn thậm chí chen lấn, xô đẩy hàng rào.