Video
video cùng chuyên mục

Cảnh người chồng ở Hải Phòng tháo mặt nạ oxy hôn tiễn biệt vợ lần cuối

Biết vợ đã mệt mỏi và đau đớn bởi những cơn đau hành hạ vì bạo bệnh, anh Tiền mỗi ngày vẫn ôm hôn, nói lời yêu thương để cô yên tâm.
Đọc thêm : Người chồng ở Hải Phòng tháo mặt nạ oxy hôn tiễn biệt vợ lần cuối