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Cảnh ngổn ngang ở cửa ngõ Khu du lịch quốc gia Mũi Né

Đường vào Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đang chìm trong khói bụi ngày nắng, lầy lội và ngập nước vào ngày mưa.
Đọc thêm : Cảnh ngổn ngang ở cửa ngõ Khu du lịch quốc gia Mũi Né