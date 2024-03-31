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Cánh cửa gỗ gây tranh cãi trong phim "Titanic" đạt mức giá khủng

Cánh cửa gỗ gây tranh cãi trong phim "Titanic" vừa được đem ra bán đấu giá, đạt mức 718.750 USD (tương đương gần 18 tỷ đồng).
Đọc thêm : Cánh cửa gỗ gây tranh cãi trong phim "Titanic" đạt mức giá khủng