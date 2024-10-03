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Cảnh chồng đưa vợ đi đẻ lúc 2h nhưng quên... bà bầu ở nhà

Khi biết vợ có dấu hiệu chuyển dạ, người chồng ở Trung Quốc nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi vội vàng lái xe đến bệnh viện mà bỏ quên... bà bầu.
Đọc thêm : Cảnh chồng đưa vợ đi đẻ lúc 2h nhưng quên... bà bầu ở nhà