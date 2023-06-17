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Cần thủ câu được trắm đen nặng 40kg sau 3 năm kiên trì săn "thủy quái"

Sau 3 năm liên tục săn "thủy quái" trên đập Khe Là, anh Lê Khánh Hòa câu được con cá trắm đen nặng 40kg.
Đọc thêm : Cần thủ câu được trắm đen nặng 40kg sau 3 năm kiên trì săn "thủy quái"