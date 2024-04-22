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Cần thủ bắt được cá sấu dài gần 1m ở hồ câu Hà Nội gây sốt mạng

Một người dân đi câu tại hồ dịch vụ ở Hà Nội bất ngờ bắt được cá sấu dài gần 1m, nặng khoảng 4-5kg.
Đọc thêm : Cần thủ bắt được cá sấu dài gần 1m ở hồ câu Hà Nội gây sốt mạng