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Căn nhà có bề ngang rộng 63cm chờ xét duyệt kỷ lục "mỏng nhất thế giới"

Ngôi nhà 2 tầng nằm ở tỉnh Huaral thuộc Peru được trang bị đầy đủ tiện nghi, đang chờ xét duyệt kỷ lục Guinness ở hạng mục "Nhà mỏng nhất thế giới".
Đọc thêm : Căn nhà có bề ngang rộng 63cm chờ xét duyệt kỷ lục "mỏng nhất thế giới"