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Căn nhà 2 tầng sụp xuống suối sau mưa lớn

Sau cơn mưa lớn, nước cuồn cuộn chảy khiến căn nhà 2 tầng bên suối ở Lai Châu bị cuốn xuống suối.
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