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Căn hộ 5m2 có bồn cầu sát giường ngủ, giá thuê 1 triệu đồng vẫn đắt khách

Căn hộ siêu nhỏ có giường ngay sau nhà vệ sinh ở Trung Quốc gây sốt vì vừa rao giá 300 nhân dân tệ (hơn 1 triệu đồng) một tháng lập tức có khách thuê.
Đọc thêm : Căn hộ 5m2 có bồn cầu sát giường ngủ, giá thuê 1 triệu đồng vẫn đắt khách