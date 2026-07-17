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Căn cứ quân sự Mỹ ở Kuwait nghi cháy lớn sau đòn tập kích của Iran

Các cuộc tập kích trả đũa của Iran dẫn đến đám cháy lớn tại căn cứ Mỹ ở Kuwait.
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