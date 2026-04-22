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Cận cảnh vật thể lạ nghi là xe tăng lộ diện ở bãi biển Quy Nhơn

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang xác minh vật thể được cho là một phần thân vỏ xe tăng mới lộ diện trở lại tại bãi biển Quy Nhơn.
Đọc thêm : Cận cảnh vật thể lạ nghi là xe tăng lộ diện ở bãi biển Quy Nhơn