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Cận cảnh quá trình phát triển của bọ Hercules từ trứng đến trưởng thành

Đoạn video sau đây sẽ cho thấy trọn vẹn quá trình phát triển của bọ Hercules từ trứng đến khi trưởng thành.
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