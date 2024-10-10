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Cận cảnh ngập lụt ở cảng Charlotte sau khi bão Milton đổ bộ

Cảng Charlotte nằm ở đầu phía bắc của cửa sông Charlotte , phía tây bắc thành phố Punta Gorda.
Đọc thêm : Cận cảnh ngập lụt ở cảng Charlotte sau khi bão Milton đổ bộ