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Cận cảnh ngai vàng được trưng bày trở lại sau phục chế

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đã hoàn thành phục dựng, được đưa trở lại vị trí trưng bày tại điện Thái Hòa (Đại nội Huế).
Đọc thêm : Cận cảnh ngai vua triều Nguyễn được trưng bày trở lại sau phục chế