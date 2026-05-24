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Cận cảnh một con ngựa vằn non bạch tạng ngoài tự nhiên

Con ngựa vằn non bị mắc chứng bạch tạng, khiến cơ thể chỉ toàn màu trắng mà không có những vạch đen như thường thấy.
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