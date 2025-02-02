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Cận cảnh khu nhà xe di động ở Mỹ, đến đại gia cũng thích sống phiêu lưu

Đối với nhiều người Mỹ, việc lựa chọn sống lâu dài trên nhà xe di động không đơn thuần vì chi phí hàng tháng rẻ, đầu tư ít mà đến chính từ đam mê xê dịch.
Đọc thêm : Cận cảnh khu nhà xe di động ở Mỹ, đến đại gia cũng thích sống phiêu lưu