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Cận cảnh khoảnh khắc trăn non chui ra khỏi trứng

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc những con trăn non chậm rãi phá vỡ lớp vỏ trứng mềm, hít thở bầu không khí để bắt đầu một cuộc sống mới.
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