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Cận cảnh Honor 600 Pro phiên bản màu cam

Hãng công nghệ Trung Quốc Honor vừa cho ra mắt mẫu smartphone 600 Pro, với điểm nhấn là thỏi pin dung lượng lớn và thiết kế giống iPhone 17 Pro của Apple.
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