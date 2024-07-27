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Cận cảnh đại lộ rộng nhất thế giới 16 làn xe, xây nửa thế kỷ mới xong

Cho đến nay, Avenida 9 de Julio ở Argentina vẫn giữ vững danh hiệu "Đại lộ rộng nhất thế giới".
Đọc thêm : Cận cảnh đại lộ rộng nhất thế giới 16 làn xe, xây nửa thế kỷ mới xong