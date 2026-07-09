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Cận cảnh cung đường 400 tỷ vừa thông xe ở Đà Lạt

Sau nhiều năm xây dựng, cơ quan chức năng thông xe tuyến đường Cam Ly Phước Thành. Đây là cung đường đi qua nhiều đồi thông, vùng đất sản xuất ở Đà Lạt.
Đọc thêm : Cận cảnh cung đường 400 tỷ vừa thông xe ở Đà Lạt