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Cận cảnh công trường cầu Mã Đà kết nối Đồng Nai - Bình Phước cũ

Cầu Mã Đà mới sẽ kết nối với 2 tuyến đường đang được mở rộng phía Đồng Nai và Bình Phước cũ, giúp khôi phục tuyến đường bộ từng bị cắt đứt trong thời chiến.
Đọc thêm : Công trường cầu Mã Đà kết nối Đồng Nai - Bình Phước cũ