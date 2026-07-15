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Cận cảnh camera AI nhận diện các vi phạm trên đường ở Hà Nội

Camera AI của Công an Hà Nội có thể nhận diện được các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự xã hội như đánh nhau, ngập lụt, cháy nổ...
Đọc thêm : Cận cảnh camera AI nhận diện các vi phạm trên đường ở Hà Nội