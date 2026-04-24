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Cận cảnh binh sĩ Mỹ đu dây chặn bắt tàu chở dầu Iran

Lầu Năm Góc ngày 23/4 thông báo lực lượng Mỹ đã lên tàu chở dầu thô M/T Majestic X chở dầu của Iran ở Ấn Độ Dương.
Đọc thêm : Binh sĩ Mỹ đu dây chặn bắt tàu chở dầu Iran