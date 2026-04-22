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Cán bộ Bộ Nội vụ tham gia hiến máu, lan tỏa nghĩa cử vì cộng đồng

(Dân trí) - Hàng trăm cán bộ, công chức Bộ Nội vụ tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần bổ sung nguồn máu cho điều trị.
Đọc thêm : Cán bộ Bộ Nội vụ tham gia hiến máu, lan tỏa nghĩa cử vì cộng đồng