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Campuchia bất ngờ lộ mục tiêu giành HCV bóng đá SEA Games

Truyền thông Campuchia hôm nay cho biết, Liên đoàn bóng đá nước này (FFC) đã đề ra mục tiêu giành huy chương vàng (HCV) nội dung bóng đá nam tại SEA Games năm nay.
Đọc thêm : Campuchia bất ngờ lộ mục tiêu giành HCV bóng đá SEA Games