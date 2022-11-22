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Cảm xúc của Mỹ Tâm khi bắt gặp hình ảnh các cô chú U70 vẫn đến cổ vũ

Trong "Showbiz 8" do Dân trí thực hiện, Mỹ Tâm chia sẻ cảm xúc khi bắt gặp hình ảnh các cô chú U70 vẫn đến cổ vũ liveshow "Tri Âm"
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