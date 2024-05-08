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Cảm xúc bất ngờ của bé gái Điện Biên nhận chiếc còi chỉ huy từ sĩ quan CSCĐ

Nhận món quà bất ngờ từ Thượng tá Phạm Đại Đồng, bé Huyền My giơ tay ra hiệu yêu thích. Bé rất vui, tranh thổi còi với em gái từ sáng đến tận nửa đêm.
Đọc thêm : Cảm xúc bất ngờ của bé gái Điện Biên nhận chiếc còi chỉ huy từ sĩ quan CSCĐ