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Cẩm Ly, Hòa Minzy hát lời mới ca khúc "Người Việt mình thương nhau"

Ca sĩ Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện "Người Việt mình thương nhau" trong chương trình "Âm vang Tổ quốc", tối 28/4.
Đọc thêm : Hòa Minzy, Cẩm Ly hát lời mới của "Người Việt mình thương nhau" trên VTV