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Cảm giác khi bị loài chim nguy hiểm nhất thế giới truy đuổi sẽ như thế nào?

Một loài chim sở hữu kích thước to lớn, tốc độ nhanh và có thể giết chết người trưởng thành chỉ bằng một cú đá.
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