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Cái Tết đầu tiên bên trong nhà Nhân ái của những gia đình từng kiệt quệ

Trong những căn nhà Nhân ái đã hoàn thành, mùi sơn mới hòa cùng niềm vui đoàn viên như viết nên một chương mới cho những mảnh đời từng chìm trong bế tắc.
Đọc thêm : Cái Tết đầu tiên bên trong nhà Nhân ái của những gia đình từng kiệt quệ