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Cãi nhau nảy lửa với HLV, ngôi sao PSG nhận kết cục buồn

Dù thi đấu rất hay từ đầu mùa giải nhưng Ousmane Dembele vẫn bị HLV Luis Enrique loại khỏi danh sách tham dự trận đấu với Arsenal ở Champions League vào đêm nay.
Đọc thêm : Cãi nhau nảy lửa với HLV, ngôi sao PSG nhận kết cục buồn