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"Cái bóng của HLV Park Hang Seo ảnh hưởng tới Kim Sang Sik"

Tờ Daum (Hàn Quốc) lo ngại rằng cái bóng của HLV Park Hang Seo có thể ảnh hưởng tới HLV Kim Sang Sik trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Đọc thêm : "Cái bóng của HLV Park Hang Seo ảnh hưởng tới Kim Sang Sik"