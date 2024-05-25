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Cách nấu ăn của nhiều người Việt dễ rước ung thư

Khi dầu được đun nóng lên đến điểm khói, các phân tử dầu bị phá vỡ và sinh ra acrolein, một loại aldehyde có tính kích ứng mạnh và có thể gây hại cho hệ thống hô hấp và mắt.
Đọc thêm : Cách nấu ăn của nhiều người Việt dễ rước ung thư