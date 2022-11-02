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Cách chức nữ Thiếu tá công an say xỉn, lái xe gây tai nạn

Ngày 1/11, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đã quyết định kỷ luật cách chức đối với nữ Thiếu tá lái ô tô gây tai nạn và có biểu hiện say xỉn.
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